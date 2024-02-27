2024-02-27 14:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اليوم الثلاثاء، خلال لقائه السفير الهندي، ضرورة انهاء حرب غزة وإغاثة النازحين لتحجيم الصراع في المنطقة. وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقته ايرث نيوز، انه “إلتقينا صباح اليوم براشانت بيساي، السفير الهنديّ لدى العراق وتداولنا في تطورات الأحداث في العراق والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد ونيودلهي […]

ظهرت المقالة الحكيم والسفير الهندي يؤكدان ضرورة انهاء حرب غزة وإغاثة النازحين لتحجيم الصراع في المنطقة أولاً على ايرث نيوز.