المندلاوي يوجه بإقامة دعوى قضائية على أي شخص يسيء للمؤسسة التشريعية

2024-02-27 15:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، بإقامة دعوى قضائية على أي شخص يسيء للمؤسسة التشريعية.

وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي وجه الدائرة القانونية بإقامة دعوى قضائية على أي شخص يسيء للمؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس النواب".

وأكد المندلاوي أن "مجلس النواب سيقوم باستضافة أي جهة تعرقل المهام الرقابية للنواب".