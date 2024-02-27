اختتام بطولة العراق بالقوة البدنية في الحلة

2024-02-27 15:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاختتمت في مدينة الحلة بطولة منتخبات العراق بالقوة البدنية التي احتضنت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام قاعة الشهيد حمزة نوري وشهدت مشاركة (155) لاعباً يمثلون (12) منتخباً، واتسمت منافساتها بالندية والإثارة.وقال رئيــس الاتحاد المركزي للعبة صلاح فتاح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منتخب كركوك حصد المركز الأول في فئة الناشئين جامعاً (49) نقطة، وحل بعده منتخب واسط جامعاً (39) نقطة، بينما جاء منتخب بابل بالمركز الثالث بواقع (37) نقطة".وأضاف أن “منتخب واسط حقق المركز الأول لفئة الشباب جامعاً (54) نقطة في حين حل منتخب السليمانية بالمركز الثاني بــ(45) نقطة، أما المركز الثالث فكان من نصيب منتخب النجف الأشرف بـ(40) نقطة، كما نال منتخب محافظة بابل المركز الأول بــ(49) نقطة لفئة المتقدمين، وجاء منتخب النجف بالمركز الثاني جامعاً (46) نقطة بينما حل منتخب ديالى بالمركز الثالث بعد أن جمع (38) نقطة".