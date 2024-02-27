2024-02-27 15:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت محكمة جنايات بابل، يوم الثلاثاء، إصدار حكم بالإعدام بحق مرتكبي جريمة قتل مأذون شرعي في الحلة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المدانين هما (رجل وزوجته)، استدرجا المجنى عليه إلى دارهما وقاما بقتله والاستحواذ على أموال ومصوغات ذهبية كان يحملها إضافة إلى سيارته".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا إلى أحكام المادة 406 /1/ج من قانون العقوبات بدلالة المواد 47 و48 و49 منه".