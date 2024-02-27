وزير التجارة يؤكد ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة بين العراق ومالطا

2024-02-27 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير التجارة أثير داود الغريري ،اليوم الثلاثاء، على توجهات الحكومة العراقية لتوسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وعلى جميع الاصعدة مع كل دول العالم ، فيما أشار إلى ضرورة العمل على تفعيل اللجنة المشتركة المنبثقة على الاتفاقية الموقعة بين العراق ومالطا عام 1985.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التجارة أثير داود الغريري التقى اليوم بوزير الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية مالطا أيان بورج لبحث فتح افاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري على مختلف المجالات وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في مدينة ابو ظبي الاماراتية".وأضافت أن "الجانبين اتفقا على توثيق الرؤى المتوافقة بين البلدين وترجمة الخطوات السريعة على ارض الواقع والتي تخدم العمل المشترك والشعبين الصديقين".وأشار الغريري ،خلال اللقاء، إلى "توجهات الحكومة العراقية على توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وعلى كافة الاصعدة مع كل دول العالم"، مؤكداً على "الرغبة بوضع خطوات عملية لفتح اطر جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع زيادة حجم التبادل التجاري مع مالطا والمبنية على المصالح المشتركة".وشدد على "ضرورة العمل على تفعيل اللجنة المشتركة المنبثقة على الاتفاقية الموقعة بين العراق ومالطا عام 1985 التي تسهم في فتح افاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص والاستثمارات لمشاريع بمختلف المجالات من خلال التركيز الموقع الجغرافي والبعد الاقتصادي لكلا البلدين"،داعياً "الجانب المالطي لمشاركة الشركات المالطية في المعارض الدولية والتخصصية التي تقام داخل العراق والفعاليات الاقتصادية الاخرى".من جانبه، أكد الوزير المالطي ايان بورج، أن "لدى مالطا علاقات جيدة وايجابية وامكانات على الصعيد الاقتصادي التجاري وهي جزء من الاتحاد الاوربي ، وترغب بتعزيز العلاقات مع العراق وفتح مركز تجاري في مالطا لاكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية في العراق وكذلك امكانات التعاون في مجال الصادرات الدوائية والحاصلة على براءة اختراع من مالطا"، معرباً عن "استعداد مالطا بان تكون بوابة للسلع والمنتجات العراقية الدخول الى الاسواق الاوربية".