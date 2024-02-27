يتعلق بالانتخابات.. قرار للمحكمة الاتحادية "يرفع مستوى النزاهة" في إقليم كردستان

2024-02-27 15:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

علق السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، على قرار المحكمة الاتحادية الاخير بشأن انتخابات برلمان اقليم كردستان، فيما اشار الى انه سيرفع مستوى النزاهة.

يحد من التزوير

وقال عبد الكريم لـ" بغداد اليوم"، إن "إشراف مفوضية الانتخابات العراقية على إجراء انتخابات برلمان الإقليم هو أمر غاية في الأهمية وسيحد من عمليات التزوير الكبيرة التي كانت تجري في الدورات السابقة".

وأوضح السياسي الكردي، أن "هذا القرار يجب أن يعزز بأمور أخرى من مفوضية الانتخابات بينها تغيير كادر وإدارات مكاتب المفوضية في محافظات الإقليم وإجراء تنظيف وتدقيق كامل لسجلات الناخبين، كونها تحتوي على الآلاف من الأسماء المزورة".

وأشار إلى أنه "يجب تعزيز هذا الأمر بحضور مراقبين دوليين من الأمم المتحدة ومنظمات دولية مختصة".

قرار الاتحادية

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت في (21 شباط 2024)، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت ايضًا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

كما قلصت المحكمة عدد أعضاء برلمان كردستان الى 100 عضو كما حلت مفوضية انتخابات الاقليم وتحل مفوضية الانتخابات بدلاً منها لإدارة انتخابات إقليم كردستان على ان يقسم إقليم كردستان "على أربع مناطق" لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان.

وقالت المحكمة الاتحادية إن قراراتها "صدرت بإجماع أعضاء المحكمة ، وأنها باتة وملزمة للجميع".