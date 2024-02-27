الزراعة تعلن اتخاذ 5 إجراءات لإعادة أسعار اللحوم الى معدلاتها الطبيعية

2024-02-27 15:24:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ نصار الحاجأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ 5 إجراءات لإعادة أسعار اللحوم الى معدلاتها الطبيعية، فيما أشارت الى تشجيع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تدعم استيراد اللحوم، شأنها شأن أي محصول زراعي ويدخل ضمن برنامج الروزنامة الزراعية أي فتح الحدود في حال حدوث شح وغلقها في حال حدوث فائض بالمنتج".وأضاف أن "البلاد تعاني حالة الشح في اللحوم الحمراء وبالتالي ارتفاع أسعارها، مما أدى الى اتخاذ الوزارة إجراءات لمعالجة الارتفاع، منها تسهيل عمليات الاستيراد، ومنح الإجازة وتسهيل نقل المواشي بين مختلف المحافظات، فضلاً عن السماح باستيراد المواشي من الأغنام والأبقار الحية لأغراض الذبح ولأغراض التربية"، منوهاً بأن "هذه تعد نقلة كبيرة في قرارات الوزارة".وأشار الى أن "الوزارة ومن بين قراراتها لمعالجة ارتفاع أسعار اللحوم، تشجيع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية وبالتالي هذه الإجراءات ستسهم في إعادة الأسعار الى مستوياتها الطبيعية، وبالتالي القضاء على حالة الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء المختلفة".