شويغو: أوكرانيا خسرت أكثر من 444 ألف جندي منذ بداية العملية الخاصة

2024-02-27 15:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية تجاوزت 444 ألف جندي. وقال شويغو في اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية: “نتيجة العمليات الحاسمة والنشطة التي يقوم بها عسكريونا، باتت القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية في تناقص. ومنذ بداية العام الحالي يخسر […]

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