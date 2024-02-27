مقرر أممي: إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين عمدا

2024-02-27 15:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء إن إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين عمدا، مشددا على أنه “يجب محاسبتها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية”. وقال مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، في مقابلة مع صحيفة “الغارديان” إنه “لا يوجد سبب يمنع عمدا مرور المساعدات الإنسانية أو تعمد تدمير سفن الصيد […]

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