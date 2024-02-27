2024-02-27 16:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الامانة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بمخالفات حكومة البصرة اعتبارًا من تاريخ الغاء مجالس المحافظات.

وبحسب وثيقة صادرة من الامانة وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "استنادا للصلاحيات المخولة لنا، تقرر تشكيل لجنة برئاسة النائب سعود الساعدي وأعضاء المجلس المدرجة أسماؤهم، تتولى التحقيق في المخالفات المؤشرة على أعمال الحكومة المحلية في محافظة البصرة اعتبارا من تاريخ إلغاء مجالس المحافظات ولغاية مباشرة مجلس المحافظة الجديد المهام عمله".

أدناه نص الوثيقة:



