السوداني يدعو الرئيس الأرميني إلى تأسيس منتدى لرجال الأعمال وفتح خط للطيران

2024-02-27 16:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان، إلى تأسيس منتدى مشترك لرجال الأعمال وفتح خط طيران بين البلدين.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس جمهورية أرمينيا فاهاغن خاتشاتوريان والوفد المرافق له، الذي وصل بغداد اليوم في زيارة رسمية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان "أهمية هذه الزيارة التي تأتي بعد سلسلة من اللقاءات المهمة بين مسؤولي البلدين"، معبرًا عن "تقديره لتوجهات الحكومة الأرمينية نحو تطوير العلاقات الثنائية".

وأشار السوداني إلى "الفرص الاستثمارية والمشاريع المهمة التي يمكن للشركات الأرمينية الإسهام فيها، خصوصًا طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، والمشاريع المرتبطة بهما"، داعيا "الى تأسيس منتدى مشترك لرجال الأعمال بين البلدين".

كما شدد رئيس مجلس الوزراء "على ضرورة فتح خط طيران بين البلدين، وتوقيع مذكرة لتجنب الازدواج الضريبي، وتسهيل منح سمات الدخول لتشجيع السياحة المتبادلة"، مؤكدًا "تطلع العراق إلى التعاون مع أرمينيا في مجال الطاقة وتقنية المعلومات والحوكمة الإلكترونية".

وعبر السوداني عن "اعتزاز العراق بالمواطنين العراقيين من أصول أرمينية، وأنهم يمثلون إضافة مهمة في تنوّع المجتمع العراقي، من خلال إسهامهم في مختلف المجالات العلمية والطبية والاجتماعية والثقافية"، مبدياً " تقديره موقف أرمينيا بتصويتها لصالح وقف إطلاق النار في غزّة".

من جانبه، أعرب خاتشاتوريان عن "شكره لحفاوة الاستقبال"، مشيرًا إلى أنّ" زيارته تأتي للتعبير عن الرغبة الصادقة بتطوير العلاقات بين البلدين"، وفقا للبيان.

وأكد أنه "حضر على رأس وفد رسمي، يرافقه وفد من رجال الأعمال؛ لأجل الإطلاع على الفرص المتاحة وتوسعة الشراكة الاقتصادية بين البلدين"، موضحًا أنّ "العراق كان من بين الدول التي لجأ لها الأرمن في أيام الإبادة الجماعية"، معرباً عن "استعداد بلاده للتعاون مع العراق في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والمجال المصرفي والطاقة النظيفة والمتجددة". بحسب البيان.