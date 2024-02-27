العراق يبحث مع ارمينيا إلغاء تأشيرة سمات الدخول بينهما

2024-02-27 16:48:10 - المصدر: قناة الثامنة

شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الثلاثاء على ضرورة فتح خط طيران بين العراق وارمينيا، في وقت بحث فيه رئيس الجمهورية العراقي مع الرئيس الأرميني الغاء تأشيرة سمات الدخول. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني إستقبل، رئيس جمهورية أرمينيا فاهاغن خاتشاتوريان والوفد المرافق له، الذي وصل بغداد اليوم في زيارة رسمية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذه الزيارة التي تأتي بعد سلسلة من اللقاءات المهمة بين مسؤولي البلدين، معبرًا عن تقديره لتوجهات الحكومة الأرمينية نحو تطوير العلاقات الثنائية. وأشار إلى الفرص الاستثمارية والمشاريع المهمة التي يمكن للشركات الأرمينية الإسهام فيها، خصوصًا طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، والمشاريع المرتبطة بهما. ودعا