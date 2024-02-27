مجلس الوزراء يصوت على إطلاق حملة شعبية لإرسال المساعدات الغذائية إلى الشعب الفلسطيني

2024-02-27 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعصوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على إطلاق حملة شعبية لإرسال المساعدات الغذائية إلى الشعب الفلسطيني.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "مجلس الوزراء صوت خلال جلسته اليوم على إطلاق حملة شعبية رسمية لإرسال المساعدات الغذائية إلى الشعب الفلسطيني، خصوصاً مادة الطحين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك".