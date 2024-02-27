تشكيل لجنة لوضع خطة مبرمجة بشأن سور سامراء المقدسة

2024-02-27 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - فليح العبيديأعلنت قيادة منطقة سامراء المقدسة للشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إعداد لجنة لوضع خطة مبرمجة بشأن سور مدينة سامراء المقدسة.وقال نائب قائد الشرطة الاتحادية في سامراء المقدسة اللواء كاظم جابر كاظم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "‏بعد استلام الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية حسب توجيهات رئيس الوزراء ووزير الداخلية، سُلم الملف إلى قيادة القوات الاتحادية المتمثلة بقيادة شرطة سامراء المقدسة، حيث تمت المباشرة برفع بعض السيطرات وتسيير العجلات بصورة صحيحة".وأضاف، أن "القطاعات باشرت برفع عدد من السيطرات الموجودة في منطقة المعتصم ضمن قاطع اللواء 15، فضلا عن فتح 3 طرق ضمن سوق مريم داخل مدينة سامراء"، منبها، أن "الخطة الحالية تتضمن رفع عدد محدد من السيطرات وبحسب تطور الوضع الأمني".وأشار، إلى "إعداد لجنة تعمل على وضع خطة مبرمجة والحلول الصحيحة بشأن مسألة سور سامراء".