انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصتين

2024-02-27 17:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 151300 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150900 دينار مقابل 100 دولار.