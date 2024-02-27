لجنة برلمانية للتحقيق بهروب "شايع" في البصرة (وثيقة)

2024-02-27 17:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شكل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، لجنة للتحقيق في حادثة هروب السجين (أحمد شايع) قبل أيام في محافظة البصرة.

وقبل أيام تمكن المحكوم أحمد شايع من الهروب، بعد عام على اعتقاله، المصنف بـ"أخطر المهربين والمجرمين" في البصرة، قبل ان يهرب بمساعدة احد ضباط المحافظة.

وعقب الحادث أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أمراً باقالة قائد شرطة البصرة اللواء قاسم راشد زويد وتعيين نائبه اللواء لطيف السعد قائدا جديدا للشرطة.







