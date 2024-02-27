العراق يطلق حملة لإرسال المساعدات الغذائية إلى غزة قبل رمضان

2024-02-27 17:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أطلق العراق، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024) حملة لإرسال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة.

وأفاد بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس الوزراء، صوت في جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم على إطلاق حملة شعبية رسمية لإرسال المساعدات الغذائية إلى الشعب الفلسطيني".

وحث مجلس الوزراء بحسب البيان ، على "إرسال مادة الطحين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك".

وكانت الحكومة العراقية قد أرسلت وبعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023 شحنات عدة من المساعدات الإنسانية الى القطاع عبر جسر جوي يتم تسليمها بإشراف الهلال الأحمر العراقي إلى الهلال الأحمر المصري في العريش، ليتم بعدها إدخالها إلى الشعب الفلسطيني.



