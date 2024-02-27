2024-02-27 17:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب عن كتلة القانون ثائر مخيف، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، بأن إخراج القوات الامريكية في ملعب حكومة السوداني ووفق صلاحياتها.

وقال مخيف في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "القوات الامريكية في العراق جاءت بناء على طلب من حكومة العبادي آنذاك وقدمت مساعدات للقوات الامنية في حربها على داعش ما بعد احداث 2014".

واضاف، ان "اخراج القوات الامريكية هو قرار عراقي في نهاية المطاف ويعتمد على رؤية الحكومة في بيان هل وجودها من عدمه به صالح للوضع الامني العام ولمصالح البلاد من خلال ايضاح ذلك للراي العام وبشكل معلن وواضح".

واشار الى ان "الحكومة هي المعنية بتحديد بوصلة اخراج القوات الاجنبية من البلاد ومنها الامريكية ويتم من خلال القنوات المعتمدة"، لافتا الى ان "الكرة في ملعب الحكومة باعتبارها هي المعنية في ادارة ملف الامن بشكل عام من خلال مالديها من صلاحيات".

ويأتي هذا الموقف منسجما مع موقف "فصائل المقاومة" التي قررت تخفيف عملياتها العسكرية ضد القوات الامريكية بانتظار ما تفضي اليه نتائج المفاوضات الحكومية مع الجانب الامريكي.