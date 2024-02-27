ظهير بايرن يضع قدمه في ريال مدريد

2024-02-27 17:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية عديدة، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، أنَّ الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز على أعتاب الرحيل عن بايرن ميونخ، والانتقال إلى ريال مدريد.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن الاتفاق تم بالفعل بين بايرن والنادي الملكي.

ويمتد عقد ديفيز مع بايرن حتى صيف 2025، وتردد أن الريال سيدفع 40 مليون يورو (43 مليون دولار) لضم اللاعب.

ويحاول بايرن تفادي رحيل ديفيز دون مقابل عقب نهاية عقده، حيث تعلم الدرس من تجربة المدافع النمساوي ديفيد ألابا الذي انتقل إلى ريال مدريد بالمجان في 2021.

وغاب ديفيز عن النادي البافاري منذ مطلع الشهر الجاري بسبب إصابة في الركبة اليسرى، لكنه عاد للتدريبات أمس الأول الاحد.