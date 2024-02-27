2024-02-27 17:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، اطلاق خدمة الحصول على تأييد لخريجي الكلية التربوية المفتوحة إلكترونيا.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الكلية التربوية المفتوحة/مركز المعلومات والاتصالات/شعبة الحوكمة الالكترونية بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة مركز البيانات الوطني، اطلقت خدمة الحصول على تأييد ووثيقة تخرج إلكترونيا".

واضافت، ان "الخدمة تم تفعيلها تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وتوصيات وزير التربية بتفعيل الخدمات والتعاملات الإلكترونية تبسيطا للإجراءات وكسر حلقة الروتين المعقد امام المعاملات ،منوها الى خريجي الكلية التربوية المفتوحة الدخول إلى الرابط في الادنى وتقديم الطلبات".



