وزارة التربية في إقليم كوردستان تعطل الدوام لأسبوعين بمناسبة عيد نوروز

2024-02-27 17:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام لمدة اسبوعين بمناسبة عيد نوروز الذي يصادف في 21 آذار من كل عام.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فأن "تعطيل الدوام سيكون من يوم 11 آذار ولغاية 24 آذار 2024".

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من أذار في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.