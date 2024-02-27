حريق يلتهم بناية وسط السليمانية

2024-02-27 17:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التهم حريق كبير اليوم الثلاثاء، إحدى البنايات في مركز مدينة السليمانية دون تسجيل وقوع اصابات بشرية بعدما هرعت فرق الإنقاذ إليها.

وقال أرام محمد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ انه في تم الساعة 2:56 دقيقة اشتعلت النيران في بناية واقعة في شارع ملك محمود وسط السليمانية.

وأضاف أنه بعد وصول البلاغ توجهت توجهت فرق الدفاع المدية وبعد صراع مع النيران استطاعت قواتنا السيطرة على الحريق.

وعن الأضرار التي لحقت جراء الحريق بين محمد؛ أن الأضرار كانت مادية فقط في الطابق الأخير من البناية والبالغة ستة طوابق فيما لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية.

وحول أسباب الحريق أكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في السليمانية أن الأسباب غير واضحة لغاية الآن وهنالك فرق تحقيق خاصة ستتحقق في الموضوع وستحدد كذلك حجم الضرر المادي.