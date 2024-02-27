2024-02-27 17:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن نادي الشرطة الرياضي، تفاصيل جديدة عن ملعبه بعد تأجيل افتتاحه أكثر من مرة. وذكر النادي في بيان إن “رئيس الهيئة الإداريّة لنادي الشرطة عبد الحليم فاهم الفرهود، برفقة أعضاء الهيئة الإدارية علاء بحر العلوم أمين السر وغازي فيصل وصادق فرج، والمهندس المقيم لوزارة الداخلية العميد أحمد خضير، ومدير الشركة المنفذة ماجد الچادرجي، […]

ظهرت المقالة “سيكون الأكثر تطوراً”.. نادي الشرطة يطمئن جماهيره بشأن ملعبه الخاص أولاً على ايرث نيوز.