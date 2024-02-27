2024-02-27 17:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على إطلاق حملة شعبية رسمية لإرسال المساعدات الغذائية إلى الشعب الفلسطيني. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز أن “مجلس الوزراء يصوت على إطلاق حملة شعبية رسمية لإرسال المساعدات الغذائية إلى الشعب الفلسطيني، خصوصاً مادة الطحين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك”. وفي وقت سابق من […]

ظهرت المقالة العراق يستعد لارسال مساعدات غذائية جديدة إلى الشعب الفلسطيني أولاً على ايرث نيوز.