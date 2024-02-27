2024-02-27 17:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

تنويه تحذر هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المستفيدين الكرام من بعض ارقام الهواتف التي تتصل بالاشخاص ذوي الاعاقة وتطلب منهم معلومات او بيانات تخص المعين والمعاق وبطاقة الماستر كارد، اذ تعلن الهيئة عن عدم مسؤوليتها عن هذه الاتصالات، وتحذر هذه الجهات التي تنتحل صفتها بالملاحقة القانونية، فيما تدعو المواطنين […]

ظهرت المقالة تنبيه من وزارة العمل: احذروا هذه المكالمات أولاً على ايرث نيوز.