2024-02-27 17:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

قال مصدر إسرائيلي لشبكة ABC News إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فوجئ بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة “بحلول يوم الاثنين المقبل”. وردا على ذلك قال مصدر سياسي إسرائيلي لشبكة ABC News إن نتنياهو “فوجئ” بتصريحات الرئيس الأمريكي. واعتبر أن مطالب “حماس” في المفاوضات الجارية “لا تزال وهمية”، مشيرا إلى أن […]

ظهرت المقالة مصدر إسرائيلي: نتنياهو تفاجأ بكلام بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة أولاً على ايرث نيوز.