بالفيديو والصور.. اخماد حريق داخل مذخر للأدوية وسط بغداد

2024-02-27 18:00:03 - المصدر: الفرات نيوز

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نجحت فرق الدفاع المدني بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بنايه تجارية من طابقين مشيدة معظمها من السندويج بنل وتغليف الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني متخذه مذخر للأدوية في منطقة الكرادة شارع النضال.

حيث هرعت فرق الدفاع المدني الى موقع الحادث وعززت قدراتها بفرق تخصصية واخرى ساندة بكامل طواقمها لتحكم سيطرتها الكاملة بعد ان نفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المذخر المحترق رغم كثافة الدخان المصاحب لحتراق ألواح السندويج بنل وتغليف الايكوبوند الخانق وتمكنت من إيقاف امتداد النيران الى البنايات المجاورة لموقع الحادث وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق اجراءات السلامة المهنية الصادرة من مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية.