التربية الكوردستانية تستثني طلبة المدارس المضربة عن الدوام من عطلة نوروز

2024-02-27 18:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن الطلبة المشمولين وغير المشمولين بعطلة عيد نوروز، فيما حددت مواعيد الامتحانات النهائية لجميع المراحل الدراسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سامان سويلي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة الإمتحانات في الوزارة سيروان علي رضا، حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "بعد عقد اجتماع للملاك المتقدم في الوزارة تم التوصل إلى عدد من القرارات أهمها منح عطلة عيد نوروز لطلبة أربيل ودهوك وزاخو وسوران بسبب انتظامهم بالدوام الرسمي منذ بداية العام الدراسي وحتى الآن".

وأضاف "أما محافظة السليمانية وحلبجة وإدارتيّ رابرين وكرميان فغير مشمولين بالعطلة بسبب التأخر ببدء الدوام والظروف الدراسية في هذه المناطق التي شهدت أضراباً للمعملين عن الدوام".

وبيّن أن "الوزارة قررت حذف أجزاء من المواد الدراسية في الصف السادس الإعدادي للفرعين العلمي والأدبي على أن يكون امتحانهم يوم 23/6/2024، مع قرار آخر بتغيير أيام امتحانات الصفوف غير المنتهية لتكون يوم 15/5/2024 لإتاحة الفرصة لطلبة المناطق المعترضة على الدوام".

وكانت وزارة التربية في إقليم كوردستان قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تعطيل الدوام لمدة أسبوعين بمناسبة عيد نوروز الذي يصادف في 21 آذار/ مارس من كل عام.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "تعطيل الدوام سيكون من يوم 11 آذار/ مارس ولغاية 24 آذار/ مارس الجاري".

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمسي الكوردي الجديد، وهو اليوم الذي تتساوى فيه ساعات الليل مع ساعات النهار، ويحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.