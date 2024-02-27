مجلس الوزراء يصوت على تكليف 5 أعضاء بمجلس أمناء شبكة الإعلام ويستثني الطائي

2024-02-27 18:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024) على تكليف 5 أعضاء بمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم" ان "مجلس الوزراء صوت على تكليف كل من؛ (أوس ماجد غانم المحمداوي، وثائر حطيحط إبراهيم الغانمي، وحمد محمود محمد الدوخي، وتالان عبدالله عبد الرحمن رشيد، وسناء سعيد هادي كرومي) أعضاءً في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقية".

وأوصى مجلس الوزراء بحسب البيان " مجلس النواب بتعيينهم أصالة".

كما أستثنى مجلس الوزراء "المرشح عبد الحميد عبد الكاظم جبار الطائي من التكليف، لتجاوزه السن القانونية للخدمة".



