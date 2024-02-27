مجلس الخدمة يعلن موعد إطلاق استمارة تعيين الشهادات العليا والأوائل

2024-02-27 18:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024) عن موعد إطلاق استمارة تعيين الشهادات العليا والطلبة الأوائل.

وأفاد بيان لاعلام المجلس تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي محمود التميمي استقبل النائب ياسر اسكندر، وجرى خلال اللقاء مناقشة الاجراءات الخاصة بالمشمولين بقانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 المعدل (ذوي المهن الصحية الساندة العلوميين)".

وأشار البيان الى "مناقشة ملف تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل حيث اوضح التميمي أنه سيتم إطلاق الإستمارة في النصف الثاني من شهر آذار المقبل".







