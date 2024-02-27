مجلس الوزراء يكلف خمسة أمناء جدد في شبكة الاعلام العراقي

2024-02-27 18:18:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صوّت مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، على خمسة أعضاء جدد في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "صوّت على تكليف كل من؛ أوس ماجد غانم المحمداوي، وثائر حطيحط إبراهيم الغانمي، وحمد محمود محمد الدوخي، وتالان عبد الله عبد الرحمن رشيد، وسناء سعيد هادي كرومي، أعضاءً في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي".

وأصوى مجلس الوزراء "مجلس النواب بتعيينهم أصالة، ويستثني المرشح عبد الحميد عبد الكاظم جبار الطائي من التكليف، لتجاوزه السن القانونية للخدمة".

وكان مجلس الوزراء قد صوّت في 10 كانون الثاني/ يناير 2023، بإقالة أمناء شبكة الإعلام العراقي، على توصية لمجلس النواب بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، بحسب ما أبلغ مصدر مسؤول وكالة شفق نيوز في حينها.