2024-02-27 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

نفت وزارة التجارة، الثلاثاء، شائعات حدوث ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية ضمن الأسواق المحلية، فيما اشارت إلى أن فرقها الرقابية تراقب اسواق الجملة وتؤشر مايحصل من تذبذب في اسعار عدد من المواد الغذائية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في بيان ان ” بعض مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في اشاعة زيادة كبيرة في اسعار […]

ظهرت المقالة التجارة: نراقب اسعار السوق وبعض مواقع التواصل تضع اسعارا وهمية أولاً على ايرث نيوز.