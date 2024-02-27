2024-02-27 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

مجلس الوزراء يصوت على تكليف كل من؛ أوس ماجد غانم المحمداوي، وثائر حطيحط إبراهيم الغانمي، وحمد محمود محمد الدوخي، وتالان عبدالله عبد الرحمن رشيد، وسناء سعيد هادي كرومي، أعضاءً في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقية، ويوصي مجلس النواب بتعيينهم أصالة، ويستثني المرشح عبد الحميد عبد الكاظم جبار الطائي من التكليف، لتجاوزه السن القانونية للخدمة.

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يوافق على تكليف 5 مرشحين لمجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي أولاً على ايرث نيوز.