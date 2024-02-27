مجلس البصرة يرفض تشكيل لجان نيابية بشأن التحقيق بملفات تتعلق بالمحافظة

2024-02-27 19:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس محافظة البصرة اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024) رفضه لتشكيل أي لجنة تتعلق بملفات تخص المحافظة من قبل مجلس النواب.

وقال رئيس المجلس خلف البدران لـ"بغداد اليوم"، ان "المجلس صوت اليوم على رفض تشكيل أي لجنة تحقق بملفات تخص المحافظة واذا كان البرلمان لديه اي ملفات فبالامكان ارسالها الى مجلس البصرة للنظر فيها كون رقابة المحافظة تقع من صلب عمل مجلس المحافظة".

وكشف البدران ان "مجلس المحافظة سيرسل غداً كتاب الرفض الى مجلس النواب".

وكان رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي قد اعلن وفق وثيقة صادرة من البرلمان عن تشكيل لجنة نيابية تتعلق بالتحقيق بالهدر في مشاريع البصرة من تاريخ حل مجلس محافظة البصرة السابق الى تاريخ انتخاب المجلس الحالي.

كما شكل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لجنة للتحقيق في حادثة هروب السجين (أحمد شايع) قبل أيام في محافظة البصرة.









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