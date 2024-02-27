التخطيط تعلن تشكيل فرق لفحص البضائع في الأسواق والمصانع

2024-02-27 19:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - امنة السلاميأوضحت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن إجراءاتها بشأن فحص السلع المستوردة والمحلية، فيما أشارت الى تشكيل فرق لمتابعة الأسواق والمصانع.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يقوم بفحص البضائع المستورة والمنتجة محلياً"، مؤكدا "التعاقد مع شركات عالمية لفحص السلع المستوردة في بلد المنشأ، إذ أن التجار او المستوردين ممن يمتلكون شحنات استيرادية يقومون بمراجعة مكاتب الشركات في البلدان التي يستوردون منها، وهذه الشركات تقوم بفحص البضاعة وإصدار شهادة المطابقة لها".وبشأن البضائع المحلية أشار الهنداوي، الى أن "فرقا من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تقوم بزيارات وجولات ميدانية في الأسواق والمصانع للوقوف على مدى التزام هذه المنتجات او هذه المصانع بالمواصفة العراقية وعلامة الجودة"، منوها الى "اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين ومصادرة المنتج المخالف".واستطرد، "هناك منتجات تدخل الأسواق بطرق غير شرعية اما عن طريق التهريب او تزوير العلامات التجارية، لاسيما مواد التجميل"، مبينا أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يبذل جهوداً كبيرة من اجل السيطرة على السلع المنتجة والقادمة الى البلاد بمختلف المجالات".