2024-02-27 19:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة المالية، قيام مصرف النهرين الاسلامي، اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع شركة الدفع الالكتروني (بوابة العراق) بمنح أجهزة الدفع الإلكتروني (pos) الى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص مجاناً.وذكرت وزارة المالية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "مصرف النهرين الاسلامي (مصرف حكومي) وبالتعاون مع شركة الدفع الالكتروني (بوابة العراق)، يعلن عن منح اجهزة (pos) الى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص مجاناً، لتسهيل التعاملات المصرفية للمواطنين بصورة الكترونية".ودعا البيان "الراغبين بالحصول على أجهزة (pos)، مراجعة إدارة المصرف في باب المعظم، وفرع حي الجهاد في بغداد، وفرع السلام في النجف الأشرف، وفرع الفراهيدي في البصرة"، منوها، بانه "سيعمل على تدريب الكوادر الفنية، التي ستعمل على تفعيل هذه الاجهزة وتوفير الدعم الفني واللوجستي لإتمام هذا العمل".وتابع: "ويأتي ذلك تماشياً مع البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير المالية طيف سامي، ودعماً لقرارات البنك المركزي العراقي بالانتقال الى الدفع الالكتروني pos ، والحد من التعاملات النقدية الذي بدوره سيسهم بشكل كبير في تعزيز الموارد الحكومية وتحصيلها في بيئة موثوقة وآمنة وشفافة ".