التعليم تعلن توفر منح دراسية استرالية

2024-02-27 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توفر منح دراسية مقدمة من جامعة Deakin الأسترالية.وأوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "التقديم سيكون عبر الرابط المتوفر من الجانب المانح وبوابة دائرة البعثات والعلاقات الثقافية".شروط ومتطلبات التقديم ?:https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/27022024.pdfرابط التقديم الخاص بالجانب المانح ?:https://www.deakin.edu.au/study/fees-and-scholarships/scholarships/find-a-scholarshipبوابة دائرة البعثات والعلاقات الثقافية ?:https://portal.scrd-gate.gov.iq/LoginPage