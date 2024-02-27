التعليم تعلن توفر منح دراسية استرالية
2024-02-27 20:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توفر منح دراسية مقدمة من جامعة Deakin الأسترالية.
وأوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "التقديم سيكون عبر الرابط المتوفر من الجانب المانح وبوابة دائرة البعثات والعلاقات الثقافية".
شروط ومتطلبات التقديم ?:
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/27022024.pdf
رابط التقديم الخاص بالجانب المانح ?:
https://www.deakin.edu.au/study/fees-and-scholarships/scholarships/find-a-scholarship
بوابة دائرة البعثات والعلاقات الثقافية ?:
https://portal.scrd-gate.gov.iq/LoginPage
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توفر منح دراسية مقدمة من جامعة Deakin الأسترالية.
وأوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "التقديم سيكون عبر الرابط المتوفر من الجانب المانح وبوابة دائرة البعثات والعلاقات الثقافية".
شروط ومتطلبات التقديم ?:
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/27022024.pdf
رابط التقديم الخاص بالجانب المانح ?:
https://www.deakin.edu.au/study/fees-and-scholarships/scholarships/find-a-scholarship
بوابة دائرة البعثات والعلاقات الثقافية ?:
https://portal.scrd-gate.gov.iq/LoginPage