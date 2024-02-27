المؤيد: المنهاج الحكومي يتبنى التحول الرقمي في البلاد

2024-02-27 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد ،اليوم الثلاثاء، أن المنهاج الحكومي يتبنى التحول الرقمي في البلاد، فيما حث الشركات التكنولوجية الأمريكية على توسيع عملها في العراق.وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، التقى عددا من كبريات الشركات التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للهواتف النقالة MWC 2024 في برشلونة".وأضاف البيان، أن "المؤيد حث الشركات التكنولوجية الأمريكية على توسيع عملها في العراق والمساعدة في تقديم الحلول الكفيلة بتفعيل البرامج الرقمية لإدارة المؤسسات الحكومية العراقية وجميع عملياتها الإدارية والتنظيمية الأخرى".وأكد المؤيد خلال لقائه شركتي "أمازون" و " انزتسو" أن "المنهاج الحكومي يتبنى التحول الرقمي في البلاد وهو ما يدعو هذه الشركات لنقل تجاربها العالمية وتفعيل تعاونها مع المؤسسات العراقية، وهو ما يؤهلها لتحقيق أرباح عالية في إطار اعتماد البلاد إستراتيجية الرقمنة وتوسيع عمليات الشمول المالي".وتابع البيان، أن "المؤتمر الدولي للهواتف النقالة MWC 2024 يعقد سنويا في شهر شباط بمدينة برشلونة، ويعد الحدث الأبرز عالمياً في مجال صناعة الهاتف النقال وتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة وتشارك فيه كبار الشركات والجهات التنظيمية والمسؤولين الحكوميين من مختلف بلدان العالم".