2024-02-27 20:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في كركوك، يوم الثلاثاء، بحدوث قطع وتحويل جزئي في الطريق الدولي الرابط بين المحافظة واربيل بسبب "حقيبة" مشتبه بكونها تحمل متفجرات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية قطعت مساء اليوم، جزءا من طريق كركوك آلتون كوبري اربيل شمال كركوك، قرب مجمع هاي مول"، مشيراً الى ان "القطع شمل مسار الذهاب وتم تحويل السير الى الجانب الثاني من الطريق".

ولفت المصدر إلى أن "سبب قطع الطريق هو الاشتباه بحقيبة تحمل متفجرات"، مبيناً أن "خبير المتفجرات تمكن من فتح الحقيبة وتفتيش المنطقة".

وختم بالإشارة الى أن "هذا الإجراء الأمني جاء بعد الاشتباه بالحقيبة ولسلامة المارة"، مؤكدا أنه "تم اعادة فتح الطريق بعد التاكد من سلامته".