مجلس الوزراء العراقي يصوت على جملة قرارات تخص الأوضاع العامة في البلاد

2024-02-27 20:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صوت مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية التاسعة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،على جملة قرارات تخص الأوضاع العامة في البلاد.

ففي سبيل تقديم الدعم للأشقاء في فلسطين، وتضامنًا من العراق مع ما يمرون به من ظروف قاسية بسبب الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني، صوت مجلس الوزراء على إطلاق حملة شعبية رسمية لإرسال المساعدات الغذائية إلى الشعب الفلسطيني، خصوصًا مادة الطحين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما وافق المجلس على أن تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتخصيص وتمويل كلف تجهيز منتوج زيت الغاز إلى دولة فلسطين، المجهز وفقاً لقرار مجلس الوزراء (23640)، على أن تحدد وزارة النفط المبلغ لاحقًا.

ومن أجل النهوض بواقع المطارات وتطوير وتأهيل البنى التحتية وتحسين الخدمات فيها، جرت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة النقل المؤرخ في 27 شباط 2024، بشأن أعمال الصيانة والتأهيل، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

وبناءً على ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية (المادة 2 - المحور الثاني- ب)، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1. تعتمد التخصيصات المالية للسنتين 2024 و 2025، لحسابي الاستثمار والائتمان لمشروعات الاتفاقية العراقية- الصينية.

2. يكون إطلاق تمويل المشروعات المذكورة آنفًا من وزارة المالية، وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من لجنة الأمر الديواني (23995 لسنة 2023)، وبطلب من الجهة المنفذة، وللّجنة إعادة المبالغ الممولة الفائضة لحساب الاستثمار.

وفي مجال الطاقة، اتخذ المجلس عددًا من القرارات المهمة، وكما يأتي:

أولًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24004 ط لسنة 2024) بشأن استثناء دخول مواد لمشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في مصفى البصرة، بحسب الآتي: استثناء إدخال المواد الكيمياوية من إصدار إجازة الاستيراد وإخراجها من الكمارك حال وصولها إلى الموانئ، ومعدات الاتصالات في داخل موقع شركة مصافي الجنوب لمشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في مصفى البصرة من الموافقات اللازمة، على أن تنجز إجازة الاستيراد والوثائق المطلوبة لاحقًا؛ وذلك لضمان سرعة تقدم العمل في المشروع المذكور آنفًا وتقليل الخسائر الناجمة جراء التأخير بسبب تلك الإجراءات.

ثانيًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24009 ط) لسنة 2024 بحسب الآتي: الموافقة على التسوية النهائية الرضائية بين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة وشركة بتروفاك، بتخفيض مبلغ لمشروع إنشاء محطة المعالجة المركزية الثانية (CPF2) في حقل مجنون النفطي، المنعقد في 6 تشرين الثاني 2023، والنزول إلى (27.500.000) دولار، بدلًا من (30) مليون دولار.

ثالثًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24005 ط لسنة 2024) بشأن مذكرة تفاهم للإفادة من الغاز المحروق لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، من خلال شبكة توزيع الكهرباء الوطنية، بحسب الآتي: الموافقة على تخويل وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم، للإفادة من الغاز المحروق لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق مع شركة (GE) الأمريكية، مع توجيه وزارة الكهرباء لتوقيع مذكرة مشابهة لإنشاء المحطات المتعلقة بالغاز المحروق.

رابعًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24049 ق لسنة 2024) بشأن تعديل سعر منتجات مصفى القيارة (زيت الغاز الثقيل، والخليط، والأسفلت)، بحسب الآتي:

1. يكون سعر منتوج زيت الغاز الثقيل (300 دينار/ لتر) للسعر الرسمي، و(350 دينارًا/ لتر) للسعر التجاري.

2. يكون سعر منتوج الخليط (250 دينارًا/ لتر) للسعر الرسمي، و(300 دينار/ لتر) للسعر التجاري.

3. يكون سعر منتوج الأسفلت S125 (250.000 دينار/ طن) للسعر الرسمي و(300.000 دينار/ طن) للسعر التجاري.

4. يكون سعر منتوج الأسفلت (40/50) (300.000 دينار/ طن) للسعر الرسمي، و(350.000 دينار/ طن) للسعر التجاري.

5. تُشمل الجهات الحكومية كافة، والمعامل المجازة من التنمية الصناعية الحاصلة على موافقة وزارة النفط في الفقرات (1 و 2 و3 و4) المذكورة آنفًا، على أن تُراجع الأسعار بعد (6) أشهر عمل بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار.

خامسًا: إقرار توصيات محضر الاجتماع المتعلق بمشروع مصفى الفاو الاستثماري، المنعقد في 17 شباط 2024، بحسب الآتي:

1. استكمال إجراءات الاستثمار لمشروع مصفى الفاو الاستثماري، وتكون حصة العراق بالمشروع (20%) من قيمة المشروع، على وفق ما متفق عليه بين وزارة النفط والشركة المستثمرة، ويُضمن في العقد الذي سيوقع بين الطرفين.

2. تمتلك وزارة المالية الحصة المذكورة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.

3. تخول وزارة المالية وزارة النفط/ الشركة العامة لمصافي الجنوب بالتوقيع كطرف أول نيابة عنها.

4. يتم الاتفاق بين وزارة المالية والشركة العامة لمصافي الجنوب على توقيع عقد أجور مناسب بينهما، مقابل إدارة حصة وزارة المالية بالمشروع.

5. أخذ وزارة المالية الإجراءات الأصولية اللازمة لتسجيل الحرم المينائي بالكامل باسم وزارة المالية، وتخصيص الأرض اللازمة لمشروع المصفى والتوسعات المستقبلية للمشروع، على وفق الخرائط المعتمدة من الاستشاري الدولي لمشروع ميناء الفاو.

6. يخضع المشروع لأحكام قانون الاستثمار بالمصافي (64 لسنة 2007) المعدل والتعليمات الصادرة لتنفيذ القانون.

7. يكون سعر النفط الخام المجهز لسد حاجة المشروع وفقًا لما جاء في المادة (5) من القانون المذكور في الفقرة (6) آنفًا.

واستكمالًا لمنهج الحكومة في إطلاق العمل بالمشاريع الخدمية والمتلكئة، فقد صوّت المجلس على ما يأتي:

أولًا:

1. زيادة الكلفة لمكوّن (إكمال الأعمال المتبقية لمستشفى الأمامين الجوادين (50 سريرًا في التاجي)، لتصبح (29.454.806.470 دينارًا) بدلًا من (28.830.603.280 دينارًا).

2. زيادة الكلفة الكلّية لمشروع (إنشاء مستشفى الإمامين الجوادين (50 سريرًا في التاجي/ تسليم مفتاح / بغداد)، لتصبح (42.427.000.000 دينار) بعد التقريب بدلًا من (41.803.000.000 دينار)، وبمقدار زيادة (1.5%) بعد التقريب على الكلفة الكلية المعدلة وبمقدار زيادة (67.312%) على الكلفة الكلية المقرة البالغ مقدارها (25.358.000.000 دينار).

3. زيادة الكلفة الكلية لمكون (إكمال الأعمال المتبقية لمستشفى (40 سريرًا في الدجيل)، لتصبح (18.378.115.250 دينارًا) بدلًا من (15.260.184.025 دينارًا).

4. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى 40 سريرًا في الدجيل/ تسليم مفتاح/ صلاح الدين)، لتصبح (29.761.000.000 دينار) بعد التقريب بدلًا من (26.643.104.125 دينارًا) ، وبمقدار زيادة (11.702%) على الكلفة الكلية المعدلة، وبمقدار زيادة (39.35%) على الكلفة الكلية المقرة البالغ مقدارها (21.357.000.000 دينار).

5. تتحمل وزارة الصحة دقة البيانات والمعلومات وصحتها المقدمة إلى وزارة التخطيط كما تتحمل وزارة الصحة والجهات المُعدة والمدققة لجداول الكميات المسؤولية عن الأسعار والمواصفات المثبتة في جداول الكميات.

ثانيًا:

1. زيادة نسبة الاحتياط لمكوّن (تأهيل شوارع في منطقة حي النصر الثانية)، لتصبح (24.796%) بدلًا من (10%).

2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع، لتصبح (30.824.166.660 دينارًا)، بدلًا من (29.656.534.160 دينارًا) بمقدار زيادة (3.93%).

ثالثًا:

1. زيادة نسبة الاحتياط للمكوّن (إنشاء مستشفى الحوراء للولادة والأطفال في الشطرة)، لتصبح (96.95 %) بدلاً من (87.38%).

2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس (بناء وتجهيز مستشفيات ومراكز طبية في الناصرية – الشطرة – سوق الشيوخ )، لتصبح (45.832.058.275 دينارًا)، بدلاً من (43.802.858.275 دينارًا)، ونسبة زيادة (4.6 %) على الكلفة الكلية المعدلة ونسبة زيادة (61.8 %) على الكلفة المقرة.

رابعًا: زيادة مقدار الاحتياط لمشروع (تنفيذ مجاري راوة) بمبلغ مقداره (57.432.152 دينارًا) بمقدار (12.87%) لتصبح (26.87%) بدلاً من (14%) وفي ضمن الكلفة الكلية للمشروع.

خامسًا:

1. زيادة الكلفة الكلية لمكوّن (التعداد العام للسكان والمساكن) ليصبح بمقدار (400 مليار دينار) بدلاً من (120 مليار دينار).

2. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (المسوحات الإحصائية) لتصبح ( 410.060.806.000 دينار) بدلاً عن (130.060.806.000 دينار)، وبنسبة زيادة على الكلفة الكلية المعدلة للمشروع ( 215.284 %) بعد التقريب وبنسبة زيادة (3975.825 %) بعد التقريب على الكلفة المقرة للمشروع، وأنّ الزيادة خارج صلاحية وزير التخطيط والمجلس الوزاري للاقتصاد.

3. تتحمل هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية دقة البيانات والمعلومات وصحتها، المقدمة إلى وزارة التخطيط، كما تتحمل لجان الإعداد والتدقيق المؤلفة في الهيئة المذكورة آنفًا مسؤولية الأسعار والمواصفات المثبتة في الدراسة المقدمة إلى وزارة التخطيط.

سادسًا:

1. زيادة مقدار الاحتياط لمشروع( إنشاء مجمعات ماء مع إنشاء خطوط ناقلة وتجهيز غواطس وأجهزة تعقيم في الشطرة), ليصبح (47.9%) بدلاً من (10%).

2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع لتصبح (2.234.537.150دينارًا)، بدلًا من (1.900.000.000 دينار).

3. تأكيد توخي محافظة ذي قار الدقة في إعداد الكشوفات ضمن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014، وبخلافه تتحمل المحافظة المذكورة آنفًا التبعات القانونية كافة.

سابعًا: الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة التخطيط، المؤرخ في 22 شباط 2024، بشأن موضوع مداخل العاصمة بغداد، وكالآتي:

1-زيادة نسب الاحتياط لمكوّنات مداخل العاصمة (بابل، الموصل، كركوك) ضمن مشروع تأهيل وتطوير مداخل العاصمة ضمن حدود أمانة بغداد، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد لعام/ 2023، وكما مبين أدناه:

أ‌.زيادة نسبة الاحتياط لمكون (مدخل بغداد- بابل) لتصبح (93.688%) بدلًا من (19%)، والكلفة الكلية للمكون لتصبح (46،986.955. 248 دينارًا) بدلًا من (26.349.126.580 دينارًا.

ب‌. زيادة نسبة الاحتياط لمكوّن (مدخل بغداد- كركوك) لتصبح (282.45%) بدلًا من (10%)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع لتصبح (71.412.697.834 دينارًا) بدلًا من (19.706.738.545 دينارًا).

ج. زيادة نسبة الاحتياط لمكون (مدخل بغداد- موصل) لتصبح (240.71%) بدلًا من (10%)، وزيادة الكلفة الكلية للمكون لتصبح (48.219.420.570 دينارًا) بدلًا من (14.635.251.650 دينارًا).

2- زيادة الكلفة الكلية للمشروع لتصبح (219.507.718.631 دينارًا)، وبنسبة زيادة (193.06%) على الكلفة المقرة للمشروع.

3- تثبيت مخالفة بحق أمانة بغداد نتيجة إحالة المكونات الثلاثة أعلاه، بأعلى من الكلفة الكلية التخمينية ضمن (10%)، دون مفاتحة وزارة التخطيط لاستحصال الموافقة على تعديل كلفة المشروع.

4- تتحمل أمانة بغداد صحة ودقة المعلومات الواردة ومسؤولية الأسعار والمواصفات وصحة الإجراءات وسلامة التنفيذ.