2024-02-27 20:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية التاسعة برئاسة محمد شياع السوداني. وذكر بيان لمكتبه تلقته وكالة إيرث نيوز أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، وقد جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن التداول في الموضوعات المدرجة […]

ظهرت المقالة (إيرث نيوز) تنشر نص قرارات مجلس الوزراء أولاً على ايرث نيوز.