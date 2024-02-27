2024-02-27 20:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توفر منح دراسية مقدمة من جامعة Deakin الاسترالية. وأشارت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بالوزارة، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز الى أن التقديم سيكون عبر الرابط المتوفر من الجانب المانح وبوابة دائرة البعثات والعلاقات الثقافية: شروط ومتطلبات التقديم: أضغط هنا رابط التقديم الخاص بالجانب المانح: أضغط هنا بوابة دائرة […]

ظهرت المقالة التعليم تعلن توفر منح دراسية استرالية للعراقيين أولاً على ايرث نيوز.