الحكومة تطلق حرية تنقل "السكراب" بين المحافظات.. فهل يعود شبح التهريب؟

2024-02-27 21:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألغت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، قرار منع تنقل مخلفات الحديد (السكراب) بين بغداد والمحافظات.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، "توجيه وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني وقيادة عمليات بغداد بإيقاف العمل بجميع التعاميم والضوابط الصادرة سابقًا، الخاصة بتقييد نقل مخلفات الحديد (السكراب) والسماح بنقل هذه المواد بدون أي قيود بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة والإقليم".

يشار الى ان ملف تهريب حديد (السكراب)، يعد من الملفات الشائكة التي لم تفرض الحكومات العراقية المتعاقبة السيطرة على تهريبة محليا وخارجيا.

وأثار قرار مجلس الوزراء اليوم بحرية تنقل السكراب المخاوف والقلق من عودة التهريب لهذه الثروة المعدنية.

وقدرت مصادر أمنية ان مئات الالاف من أطنان السكراب جرى تهريبها منذ عام 2003.

وتنتشر مقابر خردة السيارات والحديد او مايسمى بـ"السكراب"، في العديد من المحافظات، وهذه المقابر من المفترض ان يتم تسليمها الى مصانع اعادة التدوير، لكنها تعرضت للتهريب.

يذكر انه وفي عام 2013 وافق مجلس الوزراء على بيع الحديد السكراب او الخردة المتواجد في دوائر الدولة و مخلفات الحرب وآليات الجيش والشرطة الخارجة عن الخدمة الى القطاع الخاص.