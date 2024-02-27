2024-02-27 21:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطيه، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، دخول العراق بحالات برد "صفرية" ابتداء من ليل يوم غد الأربعاء لتأثره بموجة قطبية "شديدة البرودة".

وقال عطيه بمنشور له على فيس بوك، تابعته "بغداد اليوم"، ان "برودة شديدة ستبدأ ليل يوم غد الأربعاء وفجر الخميس المقبل، حيث ستتدنى درجات الحرارة لتقترب من الصفر او اقل في مناطق شمال البلاد وكــذلك المناطق الصحراوية في الغرب".

وأضاف، أن "الحالة الجوية تكونت بفعل تأثير موجة قطبية على البلاد وستستمر لغاية منتصف الأسبوع القادم، ثـــم تعـــود للارتفاع مجددًا"، لافتا الى أن "ذروة الحالة ستكون يوم السبت المقبل".