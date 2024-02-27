2024-02-27 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أفادت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيب يلين، يوم الثلاثاء، بموافقة إسرائيل على استئناف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، لتمويل الخدمات الأساسية ودعم اقتصاد الضفة الغربية، وأضافت أن الأموال بدأت تتدفق. وكشفت الوزيرة الأميركية عن هذا التحول بمؤتمر صحفي في البرازيل، وقالت إن تحويل العائدات “لا بد أن يستمر”، لكنها حذرت من أن القيود الإسرائيلية على […]

ظهرت المقالة واشنطن: إسرائيل استأنفت تحويل عائدات الضرائب للضفة الغربية أولاً على ايرث نيوز.