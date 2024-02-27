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تربية نينوى تعلن عن أسماء المرشحين الفائزين والاحتياط ضمن درجات العقود

تربية نينوى تعلن عن أسماء المرشحين الفائزين والاحتياط ضمن درجات العقود
تربية نينوى تعلن عن أسماء المرشحين الفائزين والاحتياط ضمن درجات العقود
2024-02-27 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

اعلنت المديرية العامة لتربية محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين الفائزين والاحتياط ضمن درجات العقود المخصصة لنينوى من وزارة التربية. #أسماء_المدرسين :  https://drive.google.com/drive/folders/1ZjL8AadY6UY4S9GZ_6GLqT-VOL2o7FSh?usp=sharing #أسماء_معلم_جامعي :  https://drive.google.com/drive/folders/1y5x03ImCH3S4qWwpYFrKD60V_tUVS4DG?usp=sharing #أسماء_معلم :  https://drive.google.com/drive/folders/1oHYaNJt2asBXKeQjzzfC4PTWR0qIz7M9?usp=sharing #أسماء_المتقدمين #على_القنوات :  https://drive.google.com/drive/folders/1NEl5k-5Lch5sR_ksAyNFTvG1elyNpz6H?usp=sharing

ظهرت المقالة تربية نينوى تعلن عن أسماء المرشحين الفائزين والاحتياط ضمن درجات العقود أولاً على ايرث نيوز.

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