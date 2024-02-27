2024-02-27 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

اعلنت المديرية العامة لتربية محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين الفائزين والاحتياط ضمن درجات العقود المخصصة لنينوى من وزارة التربية. #أسماء_المدرسين : https://drive.google.com/drive/folders/1ZjL8AadY6UY4S9GZ_6GLqT-VOL2o7FSh?usp=sharing #أسماء_معلم_جامعي : https://drive.google.com/drive/folders/1y5x03ImCH3S4qWwpYFrKD60V_tUVS4DG?usp=sharing #أسماء_معلم : https://drive.google.com/drive/folders/1oHYaNJt2asBXKeQjzzfC4PTWR0qIz7M9?usp=sharing #أسماء_المتقدمين #على_القنوات : https://drive.google.com/drive/folders/1NEl5k-5Lch5sR_ksAyNFTvG1elyNpz6H?usp=sharing

ظهرت المقالة تربية نينوى تعلن عن أسماء المرشحين الفائزين والاحتياط ضمن درجات العقود أولاً على ايرث نيوز.