الهجرة والمهجرين تكشف عن برنامج عمل لتشغيل النازحين العائدين

2024-02-27 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيكشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق برنامج عمل بالتعاون مع وزارة النقل لتشغيل النازحين العائدين من مخيمات إقليم كردستان.وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هنالك مشروع التكسي، من بين المقترحات المقدمة لتوفير فرص عمل للنازحين العائدين وخاصة السائقين"، لافتا، إلى أن "هذا الموضوع اعتمد من قبل وزارة النقل".وأضاف، "أما وزارة التربية فقد أكدت لنا أن هناك نسبة معينة من التعيينات ستكون لصالح النازحين، وهذا يخفف الكثير عنهم، خاصة وأن هناك من يمتنعون من العودة بسبب الخشية من عدم وجود عمل".وتابع، أن "مجلس الوزراء ناقش هذين الموضوعين و صوت كذلك على زيادة سقف المنحة المقدمة لتشجيع العائدين من مليون و500 ألف دينار إلى 4 ملايين للعائدين حصرا حتى نهاية تموز المقبل".