الدفاع المدني في أربيل: لا وفيات حتى الآن بحريق سوق "البالة" والخسائر المادية كبيرة

2024-02-27 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت مديرية الدفاع المدني في أربيل، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد وفيات حتى الآن بحريق سوق "البالة"، فيما أشارت إلى أن الخسائر المادية كبيرة.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني كاروان ميراودة لي لوسائل إعلام بينها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدفاع المدني يعمل على إطفاء الحريق الذي اندلع بسوق الملابس المستعملة "البالة" في شارع 100"، مبينا، أن "الخسائر المادية كبيرة".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، ولم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن".