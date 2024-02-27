التربية تعلن الفائزين بدرجات العقود المخصصة لنينوى
2024-02-27 21:42:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين الفائزين بدرجات العقود المخصصة لمديرية تربية نينوى.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تربية نينوى تعلن أسماء المرشحين الفائزين والاحتياط ضمن درجات العقود المخصصة لمحافظة نينوى من وزارة التربية".
أسماء المدرسين:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZjL8AadY6UY4S9GZ_6GLqT-VOL2o7FSh?usp=sharing
أسماء المعلمين الجامعيين:
https://drive.google.com/drive/folders/1y5x03ImCH3S4qWwpYFrKD60V_tUVS4DG?usp=sharing
أسماء المعلمين:
https://drive.google.com/drive/folders/1oHYaNJt2asBXKeQjzzfC4PTWR0qIz7M9?usp=sharing
أسماء المتقدمين على القنوات:
https://drive.google.com/drive/folders/1NEl5k-5Lch5sR_ksAyNFTvG1elyNpz6H?usp=sharing
أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين الفائزين بدرجات العقود المخصصة لمديرية تربية نينوى.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تربية نينوى تعلن أسماء المرشحين الفائزين والاحتياط ضمن درجات العقود المخصصة لمحافظة نينوى من وزارة التربية".
أسماء المدرسين:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZjL8AadY6UY4S9GZ_6GLqT-VOL2o7FSh?usp=sharing
أسماء المعلمين الجامعيين:
https://drive.google.com/drive/folders/1y5x03ImCH3S4qWwpYFrKD60V_tUVS4DG?usp=sharing
أسماء المعلمين:
https://drive.google.com/drive/folders/1oHYaNJt2asBXKeQjzzfC4PTWR0qIz7M9?usp=sharing
أسماء المتقدمين على القنوات:
https://drive.google.com/drive/folders/1NEl5k-5Lch5sR_ksAyNFTvG1elyNpz6H?usp=sharing