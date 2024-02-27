التربية تعلن الفائزين بدرجات العقود المخصصة لنينوى

2024-02-27 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين الفائزين بدرجات العقود المخصصة لمديرية تربية نينوى.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تربية نينوى تعلن أسماء المرشحين الفائزين والاحتياط ضمن درجات العقود المخصصة لمحافظة نينوى من وزارة التربية".أسماء المدرسين:https://drive.google.com/drive/folders/1ZjL8AadY6UY4S9GZ_6GLqT-VOL2o7FSh?usp=sharingأسماء المعلمين الجامعيين:https://drive.google.com/drive/folders/1y5x03ImCH3S4qWwpYFrKD60V_tUVS4DG?usp=sharingأسماء المعلمين:https://drive.google.com/drive/folders/1oHYaNJt2asBXKeQjzzfC4PTWR0qIz7M9?usp=sharingأسماء المتقدمين على القنوات:https://drive.google.com/drive/folders/1NEl5k-5Lch5sR_ksAyNFTvG1elyNpz6H?usp=sharing