اندلاع حريق هائل في سوق "البالة" في أربيل

2024-02-27 21:42:02 - المصدر: واع

أربيل - واعأفاد مراسلنا، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع حريق هائل في سوق الملابس المستعملة "البالة" في أربيل.وقال مراسلنا أن حريقاً هائلاً اندلع في سوق البالة في أربيل الكائن بشارع 100 في أربيل.وأضاف أن فرق الاطفاء تحاول السيطرة على الحريق من 20 نقطة.